Nur bedingte Haft für vorbestrafte Tierquälerin

Genug Zeit, sich über die Vorgeschichte einzulesen

Während wir also auf das Urteil warten, habe ich das „Krone“-Archiv strapaziert. Dort ist unter anderem in einem Artikel aus unserer Tierecke-Redaktion zu lesen: „Wie kann es sein, dass eine Frau seit 2003 immer wieder Dutzende Tiere unter abscheulichen Umständen hält und nicht gestoppt wird? Warum gibt es hier nicht öfter Kontrollen durch die Behörden?“ Oder: „Unverständlich, dass für die Frau 2022 ein Tierhalteverbot gefordert wurde, dieses jedoch durch den Richter abgelehnt wurde. Denn laut psychologischem Gutachten soll sie auf einem guten Weg sein.“