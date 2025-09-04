Betagtes Tier-Duo bleibt ganz alleine über

Ihre Tiere waren für eine Steirerin ihr Ein und Alles – doch nun ist die Frau verstorben. Das betagte Duo „Blitz“ und „Chanel“ bleibt alleine übrig und hofft auf Spenden von „Krone“-Lesern.
Allein an ihren Augen sieht man schon, dass für sie eine Welt zusammengebrochen ist. Mischling „Blitz“, schon betagte 13 Jahre alt, und Katze „Chanel“, 17 Jahre alt, stehen jetzt im Alter ganz allein da.
„Ich hab noch nie so traurige Tiere gesehen“, erzählt eine Nachbarin tief erschüttert. Denn: Das Duo war das Ein und Alles für eine Steirerin. Die Sorge um ihre Lieblinge ließ die Frau auch viel zu spät ins Spital gehen, als sie schon krank war; sie hatte einfach niemanden, der sich um die beiden kümmern konnte. Die Frau starb tragischerweise im Krankenhaus ...
Wir von der „Tierecke“ werden die Kleinen nicht im Stich lassen, werden auf jeden Fall helfen. Das geht aber nur mit Spenden.
Zurück bleiben die beiden, die die Welt nicht mehr verstehen und deren Zukunft auch noch völlig ungewiss ist. Ob sie in ihrem hohen Alter (getrennt) ins Tierheim müssen, ob sie auf der jetzigen Pflegestelle bleiben können, wie es weitergeht, das entscheidet ein Notar.
Wenn Sie helfen möchten: Verein Freunde der Tierecke, AT93 6000 0000 9211 1811, KW Notfelle
Doch in der Zwischenzeit können wir von der „Krone“ beim verzweifelten Hilferuf der engagierten Tierschützerin nicht weghören. Denn der Hund kann kaum noch fressen, weil seine paar verbliebenen Zähne unter Eiter stehen. Er muss operiert werden. Und auch „Chanel“ benötigt einen Tierarzt.
Schauen wir nicht weg. Die beiden machen schon genug mit.
