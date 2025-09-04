Betagtes Tier-Duo bleibt ganz alleine über

„Ich hab noch nie so traurige Tiere gesehen“, erzählt eine Nachbarin tief erschüttert. Denn: Das Duo war das Ein und Alles für eine Steirerin. Die Sorge um ihre Lieblinge ließ die Frau auch viel zu spät ins Spital gehen, als sie schon krank war; sie hatte einfach niemanden, der sich um die beiden kümmern konnte. Die Frau starb tragischerweise im Krankenhaus ...