Zwist um den versiegenden Mühlbach in Mattersburg

Bürgermeisterin Schlager entgegnet gegenüber der „Krone“, dass ein Terminangebot an die Anrainer unbeantwortet blieb. Laut dem Büro des zuständigen Landesrats Heinrich Dorner (SPÖ) sei „das Verfahren um den Hangwasserschutz beendet“. Indes wähnt sich Ortschefin Schlager „mit Landeshauptmannstellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) im Austausch um eine Lösung“. Dort verweist man aber zurück auf das Dorner-Büro, von wo schließlich verlautet, die Sandsäcke seien entfernt worden. Da aber das Bachbett ungepflegt bleibt, könnte es überlaufen, so Thomas Haffer. Das wäre das Ende des einst rauschenden Baches.