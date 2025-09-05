Trump will aus Pentagon „Kriegsministerium“ machen
Die drei elektrischen City-Busse, die im Vorjahr in der Kurstadt Baden in Betrieb gingen, sorgen gerade jetzt zum Schulbeginn wieder für Kritik. Verspätungen stehen an der Tagesordnung, denn laut Kritikern sind die Busse viel zu groß für die engen Straßen in Baden.
Pünktlich zum Schulbeginn melden sich wieder verstärkt Kritiker zu Wort, die kein gutes Haar an den elektrisch betriebenen Citybussen der Stadt Baden lassen. „Zu groß, zu unpünktlich, meist auch leer und unfreundliche Busfahrer“, lauten nur einige der Beschwerden. Vor allem für Schüler und Pendler ist es momentan offenbar kaum möglich, pünktlich zur Schule oder zum Bahnhof zu kommen.
