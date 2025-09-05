Stadtbus-Flop: Fahrzeuge zu groß für enge Gassen

Pünktlich zum Schulbeginn melden sich wieder verstärkt Kritiker zu Wort, die kein gutes Haar an den elektrisch betriebenen Citybussen der Stadt Baden lassen. „Zu groß, zu unpünktlich, meist auch leer und unfreundliche Busfahrer“, lauten nur einige der Beschwerden. Vor allem für Schüler und Pendler ist es momentan offenbar kaum möglich, pünktlich zur Schule oder zum Bahnhof zu kommen.