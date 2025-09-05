Ein Treffen beim Heurigen

Viele Jahrzehnte lang herrschte in Österreich sozialer Frieden: Nach dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg war man mit voller Kraft auf inneren Frieden im zerstörten Land bedacht. Die Schwarzen bildeten mit den Roten eine Regierung. Die schwarze Wirtschaft setzte sich mit den roten Arbeitnehmervertretern zusammen – und das passierte nicht selten beim Heurigen, im Wirtshaus-Hinterstüberl oder an der einst legendären „Milchbar“ im Parlament. An diesen Tischen, an diesen Tresen, warf man sich alles Mögliche an die Köpfe. Aber man ließ auch die Köpfe rauchen und fand zu Kompromissen.