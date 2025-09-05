145 Millionen – der ORF muss erneut sparen

Denn nach dem Regierungsbeschluss, die ungeliebte ORF-Gebühr sieben Jahre bis 2029 nicht zu valorisieren, also zu erhöhen, ist Generaldirektor Roland Weißmann gefordert, weitere 145 Millionen Euro zu finden. Bei einem Milliardenbudget sind da wohl Streichposten vorhanden, besonders in der Technik.