DTM-Champion: „Ich habe kein Mitleid mit Ferrari“

Niki Lauda fährt an diesem Wochenende in Monza bei Ferrari mit! Im Gedenken an den ersten WM-Titel der österreichischen Legende lassen die Italiener ihre Boliden in einer Sonderlackierung auffahren, die an Laudas 312T erinnert, mit dem er am 7. September 1975 ausgerechnet in Monza den Sieg ins Trockene brachte. Damals waren die Zeiten in Maranello noch rosig.