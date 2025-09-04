DTM-Champion: „Ich habe kein Mitleid mit Ferrari“
Rote Krise in der F1
Ferrari beschwört in Monza die glorreiche Vergangenheit, denn aktuell läuft beim Formel-1-Team viel schief. Kritik an der Scuderia gibt es aus den eigenen Reihen, aber auch von außen. Die „Krone“ hat sich bei DTM-Meister Mirko Bortolotti erkundigt, was das Lamborghini-Ass zur Krise in Maranello sagt.
Niki Lauda fährt an diesem Wochenende in Monza bei Ferrari mit! Im Gedenken an den ersten WM-Titel der österreichischen Legende lassen die Italiener ihre Boliden in einer Sonderlackierung auffahren, die an Laudas 312T erinnert, mit dem er am 7. September 1975 ausgerechnet in Monza den Sieg ins Trockene brachte. Damals waren die Zeiten in Maranello noch rosig.
