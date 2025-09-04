Wirtschaftskammer legt Bezirksstellen zusammen

JETZT LIVE: Slowakei gegen Deutschland!
Im Kärntner Zentralraum will die Wirtschaftskammer Kärnten die Bezirksstellen wieder halbieren. Um den Chefposten in Villach-Land gab es zuvor Konflikte.
Während die Wirtschaft, auch in Kärnten, nun schon seit Jahren schwächelt, ergab sich bei einem Blick in die Bilanz der Kärntner Wirtschaftskammer eine gewisse schiefe Optik. Zwar spiegelte die „Kammerumlage 1“, die sich am Umsatz der Betriebe orientiert, die schwache Konjunktur wider, sank sogar daher von 2023 auf 2024. Doch die „Kammerumlage 2“ wird anhand der ausgezahlten Löhne berechnet. Da diese, angepasst an die Inflation, merklich gestiegen sind, spülte das auch mehr Geld in die Kassen der Wirtschaftskammer.
