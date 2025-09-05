Wie sich Marquez mit „Gratisjahr“ titelfit machte
Kostenloser Superstar
Marc Marquez war im Vorjahr das vielleicht größte Schnäppchen der Motorsport-Geschichte. Warum er gezielt auf Gehalt verzichtet hat und wie ihm das zu neuen Höhenflügen verholfen hat. In Barcelona soll seine Siegesserie weitergehen, für einen anderen GP-Sieger nähert sich die MotoGP-Zeit dem Ende.
Einen sechsfachen MotoGP-Weltmeister zum Nulltarif! Davon träumt wohl jeder Rennstall. Für das italienische Gresini-Team war dieser Traum im Vorjahr Realität, wie Marc Marquez nun erstmals offiziell zugab: „Letztes Jahr bin ich tatsächlich umsonst gefahren.“
