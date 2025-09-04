Nach Hitzekollaps braucht Kicker einen Herztest

Israel erklärt Macron nun zur unerwünschten Person
Vor rund einem Monat war Fußballer Kiril Ristoskov nach dem Regionalliga-Derby zwischen den WAC Amateuren und Treibach zusammengebrochen. Um weiterhin Fußball zu spielen, verlangt sein Klub jetzt einen Herztest. Auch um ihren Kollegen aufzubauen, düste eine zehnköpfige Abordnung des Klubs zu seiner Hochzeit nach Bosnien.
Genau vier Wochen ist es her, da lag Kiril Ristoskov (24) mit Herzproblemen im Spital. Treibachs Verteidiger war nach dem Spiel bei WAC Amateuren in der Kabine infolge der Hitze kollabiert. Freitagabend unterstützt er noch als Zuschauer die Kollegen beim Kellerduell der Regionalliga gegen Ried II (19). Doch bald will er das wieder auf dem Platz tun.
