Nach Hitzekollaps braucht Kicker einen Herztest

Genau vier Wochen ist es her, da lag Kiril Ristoskov (24) mit Herzproblemen im Spital. Treibachs Verteidiger war nach dem Spiel bei WAC Amateuren in der Kabine infolge der Hitze kollabiert. Freitagabend unterstützt er noch als Zuschauer die Kollegen beim Kellerduell der Regionalliga gegen Ried II (19). Doch bald will er das wieder auf dem Platz tun.