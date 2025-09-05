Vorteilswelt
Hand aufs Herz

Der „Busch“ kommt zurück: Stören Sie Schamhaare?

Community
05.09.2025 06:00
(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Wer gerade frisch von seiner warmen Urlaubsdestination kommt, wird es schon bemerkt haben: Brazilian Waxing ist out, Botanischer Garten in. Der volle „Busch“ da unten – aber nicht nur dort – feiert sein haariges Revival. Und wir fragen uns: Was halten Sie davon?

Die Seventies sind zurück – und das nicht zuletzt dank sozialer Medien wie TikTok, Etsy und Co., wo etwa unter #fullbush2025 oder #bushmaxxing vor allem Frauen ihre Haarpracht feiern. Damit geht eine lange Ära zu Ende, deren Schönheitsideal die absolute Glattheit und Reinheit waren.

Hand aufs Herz

In unserer Serie „Hand aufs Herz“ bieten wir Leserinnen und Lesern Platz, ihre persönlichen Erfahrungen mit der Liebe und ihren Beziehungen zu teilen. Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare und Erfahrungen sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen KronePLUS-Liebe Newsletter jeden Donnerstag.

Waxing, Sugaring und all die anderen zumeist sehr schmerzhaften Enthaarungsmethoden, denen sich zwar auch Männer, aber doch zum Großteil Frauen unterzogen haben, dürften damit Pause haben. Doch ist das erotisch?

Was meinen Sie: Intimbehaarung, Schamhaare, „Busch“ – sexy, egal oder no-go? Wären Sie mit „Fell“ an Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner einverstanden? Oder vielleicht tragen Sie selbst stolz Haare überall? Wir sind neugierig: Teilen Sie uns gern Ihre Erfahrungen und Meinungen mit! 

Porträt von Community
Community
Kommentare
