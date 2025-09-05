Der „Busch“ kommt zurück: Stören Sie Schamhaare?

Wer gerade frisch von seiner warmen Urlaubsdestination kommt, wird es schon bemerkt haben: Brazilian Waxing ist out, Botanischer Garten in. Der volle „Busch“ da unten – aber nicht nur dort – feiert sein haariges Revival. Und wir fragen uns: Was halten Sie davon?
Die Seventies sind zurück – und das nicht zuletzt dank sozialer Medien wie TikTok, Etsy und Co., wo etwa unter #fullbush2025 oder #bushmaxxing vor allem Frauen ihre Haarpracht feiern. Damit geht eine lange Ära zu Ende, deren Schönheitsideal die absolute Glattheit und Reinheit waren.
In unserer Serie „Hand aufs Herz“ bieten wir Leserinnen und Lesern Platz, ihre persönlichen Erfahrungen mit der Liebe und ihren Beziehungen zu teilen. Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare und Erfahrungen sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen KronePLUS-Liebe Newsletter jeden Donnerstag.
Abonnieren Sie jetzt den „Krone+ Liebe“ Newsletter, um nichts mehr zu verpassen.
Waxing, Sugaring und all die anderen zumeist sehr schmerzhaften Enthaarungsmethoden, denen sich zwar auch Männer, aber doch zum Großteil Frauen unterzogen haben, dürften damit Pause haben. Doch ist das erotisch?
Was meinen Sie: Intimbehaarung, Schamhaare, „Busch“ – sexy, egal oder no-go? Wären Sie mit „Fell“ an Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner einverstanden? Oder vielleicht tragen Sie selbst stolz Haare überall? Wir sind neugierig: Teilen Sie uns gern Ihre Erfahrungen und Meinungen mit!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.