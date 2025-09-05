Nach Moskau-Trip verlor Kärntnerin ihren Sponsor

Als Kärntens Skateboarder-Ass Alisa Fessl eine Einladung zum Event der „Grand Skate Tour“ in Moskau erhielt, dachte sich die Villacherin nichts dabei. Und reiste Mitte August in die russische Hauptstadt. Obwohl das Land sich ja immer noch im Krieg mit der Ukraine befindet. „Der Bewerb war auch top organisiert – sogar Athleten aus Afrika konnten die Szenen ihrer Länder dort präsentieren, eine tolle Idee“, meint die Polizei-Spitzensportlerin.