Nach Moskau-Trip verlor Kärntnerin ihren Sponsor

Die Kärntner Skateboarderin Alisa Fessl ist eine Weltenbummlerin, war dieses Jahr schon in etwa 15 Länder. Doch den Trip zu einem Event in Moskau hätte sie sich im Nachhinein lieber erspart: „Es gab heftige Kritik im Internet, es waren um die 1000 teils sehr beleidigende Nachrichten.“ Sogar ihr Kopfsponsor zog sich daraufhin zurück.
Als Kärntens Skateboarder-Ass Alisa Fessl eine Einladung zum Event der „Grand Skate Tour“ in Moskau erhielt, dachte sich die Villacherin nichts dabei. Und reiste Mitte August in die russische Hauptstadt. Obwohl das Land sich ja immer noch im Krieg mit der Ukraine befindet. „Der Bewerb war auch top organisiert – sogar Athleten aus Afrika konnten die Szenen ihrer Länder dort präsentieren, eine tolle Idee“, meint die Polizei-Spitzensportlerin.
