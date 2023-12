Neujahresvorsatz: Nicht mehr angehupt werden ...

Das Jahr wird schnell genug vorüberziehen

So wie mancher in die Hupe beißt, kann man anderen Menschen offenbar nichts Schlimmeres antun, als sie einige Sekunden später irgendwo ankommen zu lassen. Ich bin dann auch immer sehr zerknirscht und denke noch lange darüber nach, was der arme Mensch in der von mir gestohlenen Lebenszeit alles hätte erledigen können.