Warten bis Winnetou und Sissi kommen

Die fängt im September an, wenn sich die ersten Regale in den Geschäften mit Weihnachtskram füllen, hat ihren ersten Höhepunkt im November, wenn die Straßen unter Weihnachtsdekorationen erleuchten und explodiert in der Adventzeit, wenn Besinnung Programm wird. Wenn man sich bibbernd vor Kälte an einen Becher heißes Zuckerwasser um sieben Euro klammert. Wenn sich Psychiatrie und Krankenhausbetten mit Verkäuferinnen füllen, die Weihnachtshits wie „Last Christmas“ nicht nur während des Einkaufsbummels, sondern den ganzen Tag lang anhören müssen, ebenso mit Autofahrern, die irgendwann einmal von einem Parkplatz geträumt haben und mit Hausbesitzern, die durch die Weihnachtsbeleuchtung des Nachbarn zu Epileptikern wurden.