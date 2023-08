Selbst ist die Teuerung

Für ein freundliches „Guten Morgen“ meinerseits muss ich leider künftig 50 Cent verlangen. Der Druck des Gaspreises und des Leitzinses sind zu hoch. Was das mit meinen Manieren zu tun hat? Weiß ich doch nicht, aber der Satz ist gut. Und warum sollte gerade ich das nicht sagen dürfen? Grüßen auf offener Straße kostet übrigens 75 Cent, wobei ich keine Rücksicht darauf nehmen kann, ob man mich kennt und der andere überhaupt gegrüßt werden will. Der Markt ist hart umkämpft. Das funktioniert nach dem Prinzip der ORF-Gebühr. Egal, ob man mich sehen oder hören will, ich bin da, man kann mich empfangen.