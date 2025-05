Eierstockkrebs: Was neue Therapien bewirken

„Mehr als die Hälfte aller Ovarialkarzinome geht direkt vom Eileiter aus“, berichtet Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Stephan Polterauer, Leiter Gynäkologisches Krebszentrum, Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Med Uni Wien. „Zur Ausbreitung kommt es leicht, weil die Eileiter offen in der Bauchhöhle liegen und Krebszellen von dort in den gesamten Bauchraum wandern können. Alternativ verteilen sich diese über befallene Lymphknoten.“ Übrigens reduziert die Einnahme der „Pille“ (hormonelle Verhütung) das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken ebenso wie die Entfernung der Eileiter.