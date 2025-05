Diskus-Ass Weißhaidinger ist erstmals Papa

Für Weißhaidinger beginnt damit ein völlig neues Leben, in dem er momentan wirklich an mehreren Fronten zu tun hat. Denn seit Monaten ist der Oberösterreicher auch mit dem Hausbau beschäftigt. „Mein Terminkalender ist ziemlich voll, aber das ist gut so. Viel aufregender könnte mein Leben aktuell nicht sein“, bilanziert Weißhaidinger.