Mit Pkw durch Europa: Dieses Equipment ist Pflicht

Steht ein Kurzurlaub an? Oder planen Sie den Sommerurlaub? Wie auch immer: Wenn es mit dem Fahrzeug in die freie Zeit geht, dann sollten Sie wissen, was Sie in Europa wohin genau mitnehmen müssen. Ist Ihnen egal, weil Sie mit einem Mietauto unterwegs sind, meinen Sie? Achtung, so einfach ist die Sache nicht.