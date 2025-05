Schule muss „Gesundheit“ als eigenes Fach lehren

Zunehmend leiden auch immer mehr junge Menschen an den Folgen von Zivilisationserkrankungen. „Ungesunde Lebensweisen entstehen und verfestigen sich oft in Kindheit und Jugend. Sie übertragen sich dann bis ins Erwachsenen- und Seniorenalter“, erklärt Prof. Wirnitzer. „Man sollte daher in der Schule ansetzen! Denn während neun Jahren Pflichtschulzeit verbringen Kinder und Jugendliche 40 % ihrer Wachzeit in schulischer Umgebung.“ Es gibt zwar viele verschiedene und gute Initiativen in den einzelnen Bundesländern oder in manchen Schulen, aber keine flächendeckenden, strukturierten, im Lehrplan verankerten, Maßnahmen.