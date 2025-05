Brand gelegt: Polen schließt jetzt Russen-Konsulat

Feuer brach an mehreren Orten gleichzeitig aus

Bereits am Sonntag hatte der polnische Premierminister Donald Tusk erklärt, man wisse „mit Sicherheit“, dass der russische Geheimdienst hinter dem Brand stecke. Das Feuer hatte rund 1400 Geschäfte und Dienstleistungseinrichtungen im Einkaufszentrum „Marywilska 44“ in Warschau zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen ergaben, dass das Feuer an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen war – ein Indiz für vorsätzliche Brandstiftung.