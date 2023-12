EU verschärft Auflagen für Pornoportale

Mehrere Sex- und Pornoplattformen im Internet müssen in der EU künftig besonders scharfe Regeln gegen illegale Inhalte erfüllen. Die EU-Kommission stufte am Mittwoch in Brüssel Pornhub, Stripchat und XVideos als „sehr große Online-Plattformen“ unter dem neuen Gesetz über digitale Dienste ein. Die Unternehmen stehen damit künftig, was die Regulierung betrifft, auf einer Stufe mit Twitter, Facebook, TikTok und mehreren Google-Diensten.