Brasilien: Dutzende Tote nach Überschwemmungen

16 der Todesopfer wurden aus der Großstadt Juiz de Fora gemeldet, vier weitere aus Uba. Die Bürgermeisterin von Juiz de Fora, Margarida Salomão, rief den Notstand aus. In der 540.000-Einwohner-Stadt waren zuvor 584 Liter Wasser pro Quadratmeter gefallen – und damit doppelt so viel wie sonst im gesamten Februar üblich.