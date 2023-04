EU verschärft Regeln für Apple, Google und Co.

„Wir sind der Ansicht, dass diese 19 Online-Plattformen und Suchmaschinen systematisch an Bedeutung gewonnen haben und eine besondere Verantwortung für die Sicherheit im Internet tragen“, fügte Breton hinzu. Die EU prüfe zudem die Aufnahme von vier oder fünf weiteren Firmen in die Liste. Eine Entscheidung dazu solle in den kommenden Wochen fallen.