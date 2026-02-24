Selbst in den Kopf geschossen – Wiener vor Gericht

Er zeigt sich geläutert: „Das war der größte Blödsinn meines Lebens.“ Der Wiener habe zwei Dinge gelernt: „Erstens, dass ich so etwas nicht mehr in die Hand nehme. Zweitens ist es das ärgste Glumpert, das es gibt.“ Die Richterin zeigt Milde und verurteilt den 62-Jährigen zu fünf Monaten bedingter Haft. Die Pistole, die der Angeklagte seit 2022 besessen hat, wird jedenfalls konfisziert.