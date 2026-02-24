Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Waffe war illegal

Selbst in den Kopf geschossen – Wiener vor Gericht

Gericht
24.02.2026 17:00
Seit dem Vorfall muss der Wiener eine Augenklappe tragen.
Seit dem Vorfall muss der Wiener eine Augenklappe tragen.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Im Wiener Landl geht es um ein kleines Wunder für einen großen Pechvogel. Völlig betrunken hantierte ein 62-Jähriger mit seiner Pistole, ein Schuss löste sich – und traf ihn in den Kopf. Er überlebte knapp, wird jetzt von der Richterin aber verurteilt.

0 Kommentare

Ein riesiges Pech und einen Schutzengel zugleich – das hatte ein Wiener am 18. Dezember. Alleine zu Hause in seiner Wohnung in Floridsdorf verbrachte der 62-Jährige einen flüssigen Abend: „Ich hab’ zwei Flaschen Wodka und sechs Flaschen Wein getrunken.“ Und dann mit seiner Pistole herumhantiert – bis sich ein Schuss löste und den Mann in den Kopf traf.

Überlebte wie durch ein Wunder
Das Projektil durchschlug den Unterkiefer, den Oberkiefer, das Jochbein und die rechte Augenhöhle. Er lag über einen Monat im Krankenhaus. Wie durch ein Wunder überlebte der Mandant von Verteidiger Roland Friis die schweren Verletzungen, die er sich selbst zugefügt hatte.

Mit Augenklappe vor Gericht: „Größter Blödsinn“
Und jetzt sitzt er mit einer schwarzen Augenklappe im Wiener Landl auf der Anklagebank. Denn die Pistole hätte der Wiener gar nicht zuhause haben dürfen. Das Resultat seiner stolzen zwölf Vorstrafen, die allerdings bereits über ein Jahrzehnt zurückliegen: ein Waffenverbot.

Verteidiger Roland Friis spricht von „einem Wunder“.
Verteidiger Roland Friis spricht von „einem Wunder“.(Bild: Eva Manhart)

Er zeigt sich geläutert: „Das war der größte Blödsinn meines Lebens.“ Der Wiener habe zwei Dinge gelernt: „Erstens, dass ich so etwas nicht mehr in die Hand nehme. Zweitens ist es das ärgste Glumpert, das es gibt.“ Die Richterin zeigt Milde und verurteilt den 62-Jährigen zu fünf Monaten bedingter Haft. Die Pistole, die der Angeklagte seit 2022 besessen hat, wird jedenfalls konfisziert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
24.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
185.388 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
180.274 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.536 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3911 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1222 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Gericht
Waffe war illegal
Selbst in den Kopf geschossen – Wiener vor Gericht
Erste Haftstrafen
Drogenhandel mit 215 Kilo Suchtgift: „Klare Sache“
Mordlust und Macht
Mann filmt tödliche Tritte: „Er hat null Empathie“
Krone Plus Logo
Wer ist schuld?
Jogger vom Hund gebissen: So sieht‘s rechtlich aus
Syrer angeklagt
Mordversuch mit abgebrochener Wodkaflasche?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf