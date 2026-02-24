Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blut von 100-Jährigen

Forscher finden „Geheimnis“ für ein langes Leben

Wissen
24.02.2026 17:15
Die Gründe für ein besonders langes Leben könnten im Blut liegen.
Die Gründe für ein besonders langes Leben könnten im Blut liegen.(Bild: ghazii - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wie erreicht man ein besonders hohes Alter? Die Antwort auf diese Frage könnte im Blut liegen. Forschende haben entdeckt, dass das Blut von Hundertjährigen besondere Proteine enthält. Diese könnten Aufschluss über deren langes Leben und Gesundheit geben.

0 Kommentare

Forschende der Universitäten Genf und Lausanne haben entdeckt, dass das Blut von Hundertjährigen 37 Proteine enthält, deren Profil dem von jüngeren Menschen erstaunlich ähnlich ist. Es handelt sich um wichtige Proteine. Fünf davon stehen im Zusammenhang mit oxidativem Stress, der vermutlich den Alterungsprozess beschleunigt, wie die Universität Genf (UNIGE) am Dienstag mitteilte.

Proteine geben Einblick in Abwehr von Krebs
Der oxidative Stress sei deutlich geringer, sagte Flavien Delhaers, Forscher am Institut für Zellphysiologie und Stoffwechsel der medizinischen Fakultät der Universität. Zu den „überraschend“ jungen Proteinen, die im Blut von Hundertjährigen gefunden wurden, gehören solche, die die extrazelluläre Matrix regulieren. Andere Proteine könnten eine Rolle bei der Abwehr von Krebs spielen. Ein weiteres Protein deutet darauf hin, dass Hundertjährige „ein gutes Kohlenhydratgleichgewicht aufrechterhalten“.

Lesen Sie auch:
Wer möglichst lange gesund leben möchte, braucht keine immensen sportlichen Ambitionen an den ...
Neue Studie überrascht
Diese Bewegung verlängert das Leben am meisten
27.01.2026
Neue Studie überrascht
Lebenserwartung hängt zur Hälfte von den Genen ab
30.01.2026

Geheimnis für langes Leben liegt vor allem am Lebensstil
Die Langlebigkeit scheint also mit einer fein regulierten Stoffwechselgesundheit zusammenzuhängen, schrieb die Uni Genf. Dabei werde der Stoffwechsel eher optimiert als intensiviert. Diese Ergebnisse könnten „langfristig“ dabei helfen, neue therapeutische Ansätze zur Bekämpfung der Gebrechlichkeit von älteren Menschen zu finden. Die Forschenden sagten jedoch, dass die Geheimnisse eines langen Lebens nicht nur auf der Genetik beruhen. Dieser Faktor sei weniger wichtig als eine gesunde Lebensweise. Ernährung, körperliche Aktivität und soziale Kontakte seien wichtige Hebel. Übergewicht zu vermeiden, helfe ebenfalls dabei, den Stoffwechsel zu erhalten.

Großteil der Hundertjährigen in Österreich sind Frauen
Die Forschung der Universitäten Genf und Lausanne wurde im Rahmen der Studie „Swiss100“ durchgeführt. Das Schweizer Forschungsprojekt befasst sich mit Hundertjährigen und stützt sich auf vier Bereiche: Soziologie, Psychologie, Medizin und Biologie. In Österreich machen Hundertjährige etwa 0,02 Prozent der Bevölkerung aus. Den größten Anteil davon machen mit rund 85 Prozent Frauen aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
24.02.2026 17:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
185.388 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
180.274 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.536 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3911 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1222 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Wissen
Blut von 100-Jährigen
Forscher finden „Geheimnis“ für ein langes Leben
Gase, Partikel etc.
So beeinflussen Hunde die Luft in Wohnungen
Hinweis auf Leben?
Forscher rätseln über bizarre Spinnennetze am Mars
Budgetrahmen fixiert
Regierung: 5,49 Milliarden Euro für Forschungspakt
Neue Risikofaktoren
Immer mehr Nichtraucher haben Lungenkrebs
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf