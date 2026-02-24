Forscher finden „Geheimnis“ für ein langes Leben

Geheimnis für langes Leben liegt vor allem am Lebensstil

Die Langlebigkeit scheint also mit einer fein regulierten Stoffwechselgesundheit zusammenzuhängen, schrieb die Uni Genf. Dabei werde der Stoffwechsel eher optimiert als intensiviert. Diese Ergebnisse könnten „langfristig“ dabei helfen, neue therapeutische Ansätze zur Bekämpfung der Gebrechlichkeit von älteren Menschen zu finden. Die Forschenden sagten jedoch, dass die Geheimnisse eines langen Lebens nicht nur auf der Genetik beruhen. Dieser Faktor sei weniger wichtig als eine gesunde Lebensweise. Ernährung, körperliche Aktivität und soziale Kontakte seien wichtige Hebel. Übergewicht zu vermeiden, helfe ebenfalls dabei, den Stoffwechsel zu erhalten.