Forscher finden „Geheimnis“ für ein langes Leben

Wie erreicht man ein besonders hohes Alter? Die Antwort auf diese Frage könnte im Blut liegen. Forschende haben entdeckt, dass das Blut von Hundertjährigen besondere Proteine enthält. Diese könnten Aufschluss über deren langes Leben und Gesundheit geben.
Forschende der Universitäten Genf und Lausanne haben entdeckt, dass das Blut von Hundertjährigen 37 Proteine enthält, deren Profil dem von jüngeren Menschen erstaunlich ähnlich ist. Es handelt sich um wichtige Proteine. Fünf davon stehen im Zusammenhang mit oxidativem Stress, der vermutlich den Alterungsprozess beschleunigt, wie die Universität Genf (UNIGE) am Dienstag mitteilte.
Proteine geben Einblick in Abwehr von Krebs
Der oxidative Stress sei deutlich geringer, sagte Flavien Delhaers, Forscher am Institut für Zellphysiologie und Stoffwechsel der medizinischen Fakultät der Universität. Zu den „überraschend“ jungen Proteinen, die im Blut von Hundertjährigen gefunden wurden, gehören solche, die die extrazelluläre Matrix regulieren. Andere Proteine könnten eine Rolle bei der Abwehr von Krebs spielen. Ein weiteres Protein deutet darauf hin, dass Hundertjährige „ein gutes Kohlenhydratgleichgewicht aufrechterhalten“.
Geheimnis für langes Leben liegt vor allem am Lebensstil
Die Langlebigkeit scheint also mit einer fein regulierten Stoffwechselgesundheit zusammenzuhängen, schrieb die Uni Genf. Dabei werde der Stoffwechsel eher optimiert als intensiviert. Diese Ergebnisse könnten „langfristig“ dabei helfen, neue therapeutische Ansätze zur Bekämpfung der Gebrechlichkeit von älteren Menschen zu finden. Die Forschenden sagten jedoch, dass die Geheimnisse eines langen Lebens nicht nur auf der Genetik beruhen. Dieser Faktor sei weniger wichtig als eine gesunde Lebensweise. Ernährung, körperliche Aktivität und soziale Kontakte seien wichtige Hebel. Übergewicht zu vermeiden, helfe ebenfalls dabei, den Stoffwechsel zu erhalten.
Großteil der Hundertjährigen in Österreich sind Frauen
Die Forschung der Universitäten Genf und Lausanne wurde im Rahmen der Studie „Swiss100“ durchgeführt. Das Schweizer Forschungsprojekt befasst sich mit Hundertjährigen und stützt sich auf vier Bereiche: Soziologie, Psychologie, Medizin und Biologie. In Österreich machen Hundertjährige etwa 0,02 Prozent der Bevölkerung aus. Den größten Anteil davon machen mit rund 85 Prozent Frauen aus.
