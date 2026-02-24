ÖPC mit 19 Aktiven zu Spielen nach Mailand/Cortina

Keine Medaillenvorgabe

Vor vier Jahren hatte das ÖPC 22 Aktive nach Peking geschickt. Damals holte Österreich 13 Medaillen – je fünf in Gold und in Silber, drei in Bronze. Eine vergleichbare Ausbeute soll es auch diesmal geben, eine Vorgabe wollte Rauch-Kallat aber nicht machen. „Wir haben hoffnungsvolle Athleten, die schon in Peking viele Medaillen nach Hause gebracht haben. Das Allerwichtigste ist aber eigentlich, dass die Teilnahme selbst schon ein unglaublicher Erfolg für jede Athletin und jeden Athleten ist, weil es die Überwindung der eigenen Beschränkungen ist, weil sie über ihre Ziele gehen.“