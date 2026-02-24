Studiogast Cijan über Meister, Sweep und Finale

Im Finale der Division 3 Mitte trafen die Gallin Foxes auf den HC Köttern. Köttern zeigte von Beginn an eine konzentrierte, abgeklärte Leistung. Defensiv ließ man kaum Chancen zu, offensiv nutzte man die sich bietenden Möglichkeiten eiskalt. Am Ende stand ein verdienter 3:0-Erfolg – und damit der Meistertitel in der Division 3 Mitte. Die Foxes fanden nie richtig ins Spiel, scheiterten mehrfach am starken Schlussmann von Köttern und mussten sich letztlich klar geschlagen geben.