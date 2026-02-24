Forscher rätseln über bizarre Spinnennetze am Mars

Zusätzlich entdeckte der Rover kleine, knollenartige Erhebungen im Gestein. Solche Strukturen gelten als deutliches Zeichen für früheres Grundwasser und wurden auch bei anderen Marsmissionen beobachtet. Überraschend ist allerdings, dass sie nicht direkt an den zentralen Bruchlinien auftreten, sondern an den Wänden der Felsrücken und in den Vertiefungen dazwischen. Warum das so ist, können die Wissenschaftler derzeit noch nicht eindeutig erklären.