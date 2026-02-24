BL-Tickets und Training mit Markus Schopp gewinnen

Das ist DIE Chance für Österreichs Breitenfußball-Klubs, einmal hinter die Kulissen der ADMIRAL Bundesliga blicken und Gänsehaut-Atmosphäre live im Stadion erleben zu dürfen – und vielleicht sogar einmal mit einem echten WM-Helden trainieren!
ADMIRAL macht’s möglich und verlost unter allen teilnehmenden Breitenfußballvereinen (ab Regionalliga bzw. 2. Liga Frauen abwärts) aus ganz Österreich 12 exklusive Stadion-Spezialführungen bei den Klubs der ADMIRAL Bundesliga – inklusive anschließendem Matchbesuch für jeweils 30 Personen. Heißt konkret: Dein Verein, deine Teamkollegen und du – gemeinsam mittendrin statt nur dabei!
Blick hinter die Kulissen & Bundesliga-Feeling pur
Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie es in der Kabine eures Lieblingsvereins aussieht? Wo die Profis ihre letzten Anweisungen bekommen? Oder wie sich der Rasen kurz vor dem Anpfiff anfühlt?
Dann ist dieses Gewinnspiel eure Eintrittskarte in eine andere Liga! Neben exklusiven Einblicken erwartet euch das Highlight des Tages: der gemeinsame Besuch eines Spiels der ADMIRAL Bundesliga – Emotionen garantiert!
Exklusiver Sonderpreis: Training mit Markus Schopp!
Und es kommt noch besser: Unter allen teilnehmenden Vereinen wird heuer zusätzlich eine exklusive Trainingseinheit mit Markus Schopp verlost!
Trainiert am Gelände des ÖFB Campus unter Anleitung des WM-Teilnehmers von 1998 – und das unter Bedingungen, wie sie sonst nur die ÖFB-Stars in ihrer Vorbereitung auf Großereignisse – wie die WM in den USA – genießen. Ein Erlebnis, das man nicht kaufen kann!
Jetzt nichts wie los – spielt in einer anderen Liga und sichert euch gleich HIER die Chance auf ein unvergessliches Fußballfan-Erlebnis!