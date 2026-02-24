Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GEWINNSPIEL

BL-Tickets und Training mit Markus Schopp gewinnen

Sport
24.02.2026 15:58
Werbung
Porträt von Werbung
Von Werbung

Das ist DIE Chance für Österreichs Breitenfußball-Klubs, einmal hinter die Kulissen der ADMIRAL Bundesliga blicken und Gänsehaut-Atmosphäre live im Stadion erleben zu dürfen – und vielleicht sogar einmal mit einem echten WM-Helden trainieren!

ADMIRAL macht’s möglich und verlost unter allen teilnehmenden Breitenfußballvereinen (ab Regionalliga bzw. 2. Liga Frauen abwärts) aus ganz Österreich 12 exklusive Stadion-Spezialführungen bei den Klubs der ADMIRAL Bundesliga – inklusive anschließendem Matchbesuch für jeweils 30 Personen. Heißt konkret: Dein Verein, deine Teamkollegen und du – gemeinsam mittendrin statt nur dabei!

Blick hinter die Kulissen & Bundesliga-Feeling pur
Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie es in der Kabine eures Lieblingsvereins aussieht? Wo die Profis ihre letzten Anweisungen bekommen? Oder wie sich der Rasen kurz vor dem Anpfiff anfühlt?

Dann ist dieses Gewinnspiel eure Eintrittskarte in eine andere Liga! Neben exklusiven Einblicken erwartet euch das Highlight des Tages: der gemeinsame Besuch eines Spiels der ADMIRAL Bundesliga – Emotionen garantiert!

Exklusiver Sonderpreis: Training mit Markus Schopp!
Und es kommt noch besser: Unter allen teilnehmenden Vereinen wird heuer zusätzlich eine exklusive Trainingseinheit mit Markus Schopp verlost!

Trainiert am Gelände des ÖFB Campus unter Anleitung des WM-Teilnehmers von 1998 – und das unter Bedingungen, wie sie sonst nur die ÖFB-Stars in ihrer Vorbereitung auf Großereignisse – wie die WM in den USA – genießen. Ein Erlebnis, das man nicht kaufen kann!

Und so einfach geht’s:

  • Gewinnspiel-Formular auf news.admiral.at ausfüllen
  • Formular absenden
  • Mit etwas Glück gemeinsam mit eurem Verein gewinnen & ein exklusives Fußballereignis erleben

Jetzt nichts wie los – spielt in einer anderen Liga und sichert euch gleich HIER die Chance auf ein unvergessliches Fußballfan-Erlebnis!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
24.02.2026 15:58
Loading
Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
185.388 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
180.274 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.536 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3911 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1222 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf