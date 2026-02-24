Führerschein: Wer schummelt, wird länger gesperrt

Demnach waren etwa 2023 noch 222 Lkw-Lenker im Alter zwischen 50 und 59 Jahren an Unfällen beteiligt, bei der Altersgruppe 60 bis 69 waren es 63 und in der Altersgruppe 70 Jahre und darüber waren es acht. Die Kosten einer Verlängerung betragen 46 Euro (30 Euro ärztliches Gutachten, 16 Euro Kostenersatz). Bürger ersparen sich dadurch künftig Geld, für den Staat reduziert sich der Verwaltungsaufwand durch den Wegfall der Verfahren.

Die FSG-Novelle sieht außerdem vor, dass während der Umschreibung eines Drittstaatenführerscheins man nun mit einer behördlichen Bestätigung bis sechs Monate nach Wohnsitznahme weiterhin fahren kann. Das war bisher unmöglich. Die polizeiliche Verlust- oder Diebstahlanzeige gilt außerdem künftig acht statt vier Wochen als „Ersatzführerschein“, das wie bisher allerdings nur im Inland.