So beeinflussen Hunde die Luft in Wohnungen

Ein Forschungsteam nutzte eine kontrollierte Umweltkammer in Freiburg (Baden-Württemberg). Dort wurden zwei Gruppen von Hunden untersucht: eine mit drei großen Hunden (einem Mastiff, einer Tibetdogge und einem Neufundländer) und eine mit vier kleinen Hunden (Chihuahuas). Das Ergebnis: Den größten Einfluss hatten Hunde bei Partikeln in der Luft. Durch Schütteln, Kratzen oder Streicheln wirbeln sie große Mengen an Staub, Pollen, Pflanzenresten und Mikroben auf. Große Hunde geben dabei zwei- bis viermal mehr Mikroorganismen ab als ein Mensch im selben Raum.