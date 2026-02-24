Damit wäre der Iran eine Bedrohung für die USA

Militärübungen der Revolutionsgarden im Süden

Der Iran stellte eine Reaktion „mit voller Härte“ auf einen Angriff in Aussicht. Staatsmedien zufolge halten die Revolutionsgarden Militärübungen an der Golfküste im Süde des Landes ab. Die „kombinierte Übung 1404 (2026) der Bodentruppen“ der Revolutionsgarden habe begonnen, berichtete das staatliche Fernsehen am Dienstag unter Verweis auf das laufende Jahr. Die Übungen umfassten „Drohnen, Schiffe, Amphibienfahrzeuge, Boden-See-Raketen und Raketen sowie Artillerie“, hieß es in dem Fernsehbericht weiter. Am Donnerstag sollen sich US-Regierungskreisen zufolge Unterhändler aus dem Iran und den Vereinigten Staaten zu einer weiteren Verhandlungsrunde in Genf treffen.