EU-Spitze überschüttet Ukraine bei Ankunft mit Lob

EU-Spitze überschüttet die Ukraine mit Lob

Costa erklärte: „Ich möchte dem Mut und der Entschlossenheit des ukrainischen Volkes Tribut zollen, das in diesen vier schrecklichen Jahren der großangelegten Invasion Russlands Widerstand geleistet hat, Russland in den Osten des Landes zurückgedrängt hat und weiterhin mit großem Mut die Frontlinie verteidigt.“ Zugleich lobte er, welche Fortschritte die Ukraine auf dem Weg in die EU gemacht hat. „Es ist sehr beeindruckend, wie ein Land im Krieg es schafft, die Reformen umzusetzen, die nötig sind, um im Beitrittsprozess voranzukommen“, sagte er.