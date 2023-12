„Weihnachtsgeschenk“ der EU für Polen angekündigt

Nach dem Regierungswechsel darf sich nun auch Polen über die Auszahlung eines Teils von bisher eingefrorenen EU-Geldern freuen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte nämlich am Freitag an, dass in Kürze fünf Milliarden Euro an Vorfinanzierung aus dem RepowerEU-Programm freigegeben würden. Der neue polnische Ministerpräsident Donald Tusk sprach von einem „Weihnachtsgeschenk“.