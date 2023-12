Das „beste Budget“ für 2024 überzeugt nicht alle

Vehement abgelehnt werden von der Volkspartei die Baulandabgabe und die GIS-Landesabgabe. „Beide Steuern dienen nur dazu, die vielen Löcher im Landesbudget zu stopfen“, so Ulram. Außerdem sei das Burgenland in Wahrheit nicht mit 437,5 Millionen Euro verschuldet, wie es Doskozil behaupten würde, sondern würde tatsächlich mit 1800 Millionen Euro in der Kreide stehen. „Das sagen nicht wir als Volkspartei, sondern der unabhängige Landesrechnungshof“, meint der türkise Klubobmann.