Wann Eltern Kindern Handy & Co. schenken sollten

Durchschnittlich 360 Euro wollen die Österreicher laut Handelsverband heuer für Geschenke ausgeben. Etwas mehr (401 Euro) sind es in Oberösterreich, etwas weniger (295 Euro) in Kärnten. Das traditionell beliebteste ist und bleibt da wie dort jedoch der Gutschein, der von 41 Prozent all jener Menschen, die heuer ihre Liebsten beschenken, gekauft wird. Knapp dahinter mit 30 Prozent landen bereits Spielsachen, die heute nicht selten elektronischer oder digitaler Natur und mit dem Internet verbunden sind.