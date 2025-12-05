Gewand lag am Donauufer: Große Suchaktion läuft

Notfallmedizin-Chef verlässt die Linzer Uni-Klinik
Eine großangelegte Suchaktion ist bei Mauthausen angelaufen. Es wird befürchtet, dass eine Person in der Donau untergegangen ist. Es wird aber auch an Land gesucht, nachdem Kleidung gefunden worden war.
Gegen 15 Uhr wurde am Donauufer bei Mauthausen Kleidung gefunden, die offenbar einem Mann gehört. Daher liegt der Verdacht nahe, dass sich eine Person im Wasser befindet, aber auch an Land suchen die Helfer die Gegend ab. Denn der Hintergrund, warum die Kleidung abgelegt wurde, ist noch unklar.
Kriseninterventionsteam angefordert
Inzwischen wurde auch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes angefordert, da die Kleidung inzwischen identifiziert werden konnte und die Angehörigen des potenziellen Vermissten betreut werden können.
