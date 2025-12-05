Gewand lag am Donauufer: Große Suchaktion läuft

Gegen 15 Uhr wurde am Donauufer bei Mauthausen Kleidung gefunden, die offenbar einem Mann gehört. Daher liegt der Verdacht nahe, dass sich eine Person im Wasser befindet, aber auch an Land suchen die Helfer die Gegend ab. Denn der Hintergrund, warum die Kleidung abgelegt wurde, ist noch unklar.