Spritpreise schießen in Österreich in die Höhe

Die starke Teuerung in Österreich macht sich auch an den Tankstellen bemerkbar. Die Preise haben zuletzt deutlich angezogen, Österreich liegt damit über dem europäischen Durchschnitt, kritisiert der Mobilitätsclub ÖAMTC. Diesel verteuerte sich demnach im November gegenüber Oktober um 6,5 Cent und Super um 2,3 Cent je Liter. Im Monatsmittel lag Diesel bei 1,577 Euro/Liter, Super bei 1,526 Euro.