Über EU-Schnitt

Spritpreise schießen in Österreich in die Höhe

Wirtschaft
05.12.2025 17:16
Die hohe Inflation hierzulande zeigt sich auch stark an den Tankstellen.
Die hohe Inflation hierzulande zeigt sich auch stark an den Tankstellen.

Die Landsleute spüren die Teuerung im Energiesektor nicht nur beim Strom und Gas, auch beim Treibstoff sind wir im europäischen Preis-Spitzenfeld. Während innerhalb der EU das Verbrenner-Aus diskutiert wird, ziehen Länder im Norden Europas beim E-Auto-Anteil davon.

Die starke Teuerung in Österreich macht sich auch an den Tankstellen bemerkbar. Die Preise haben zuletzt deutlich angezogen, Österreich liegt damit über dem europäischen Durchschnitt, kritisiert der Mobilitätsclub ÖAMTC. Diesel verteuerte sich demnach im November gegenüber Oktober um 6,5 Cent und Super um 2,3 Cent je Liter. Im Monatsmittel lag Diesel bei 1,577 Euro/Liter, Super bei 1,526 Euro.

Wenn man die realen Zulassungszahlen bei Elektroautos in Europa sieht, kann die Diskussion zum Verbrenner-Aus bei Neuwagen nur als grotesk bezeichnet werden.

Michael Schwendinger, Experte beim Verkehrsclub Österreich (VCÖ)

Der ÖAMTC erklärt dazu am Freitag, dass es zwar in den meisten anderen EU-Ländern ebenfalls Preiserhöhungen gebe, aber Österreich zu den Staaten mit einem sehr starken Plus gehöre.

Elektroautos im Norden Europas auf Vormarsch
Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) spricht auch davon, dass im Norden Europas, beispielsweise in Norwegen, heuer bereits 95 Prozent der Pkws, die neu zugelassen wurden, Elektroautos sind. Mittlerweile gebe es dort im Bestand mehr Autos mit Elektro- als Dieselantrieb. 

In der EU ist Dänemark Spitzenreiter bei den Elektroautos: Bereits 67 Prozent der Neuwagen haben einen Elektroantrieb. In Finnland, Schweden, den Niederlanden und Belgien ist jedes dritte neu zugelassene Auto ein E-Pkw. Österreich liegt mit einem Anteil von 21 Prozent auf Platz acht im EU-Ranking.

