Gen-Produkte: Bauern pochen auf Kennzeichnung

Geplante Lockerungen der EU-Regeln bei Gen-Lebensmitteln stoßen in der steirischen Landwirtschaft auf wenig Zustimmung. Skeptisch sind auch Bio-Bauern – obwohl sie eigentlich gar nicht betroffen wären.
Gentechnik ist dieser Tage in aller Munde – wenn die geplante Lockerung bei Gentechnik-Regeln seitens der EU tatsächlich kommt, könnte das künftig nicht nur im sprichwörtlichen Sinne vermehrt der Fall sein. Wie berichtet, sollen die EU-Regeln dahingehend aufgeweicht werden, dass Lebensmittel künftig ohne spezielle Kennzeichnung verkauft werden dürfen, wenn sie mit modernen Gentechnikverfahren verändert wurden. Davon verspricht man sich vor allem mehr neue Pflanzenzüchtungen, die bessere Erträge liefern und resistenter gegen Klimaveränderungen und Krankheiten sind. Die Biolandwirtschaft soll wie gehabt gentechnikfrei bleiben.
Gen-Pflanzen vom Nachbar-Acker
Dennoch sind auch steirische Bio-Bauern skeptisch: „Das Problem ist die Nicht-Kennzeichnung. Wir wissen ganz einfach nicht, wenn ein benachbarter konventioneller Landwirt gentechnisch veränderte Pflanzen einsetzt. Durch den Pollenflug könnte das auch unsere Felder kontaminieren“, sagt Thomas Gschier, Obmann des Verbands Bio Ernte Steiermark. Gschier hinterfragt auch die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Methoden: „Damals bei der alten Gentechnik wurde uns ja gesagt, dass damit die Hungersnöte auf der Erde abgeschafft werden. Was hört man heute noch davon?“
Kritisch sieht die Lockerung auch der steirische Landwirtschaftskammer-Chef – selbst Bio-Bauer – Andreas Steinegger: „Um Klarheit in diese Debatte zu bringen, brauchen wir dringend weitere wissenschaftliche Erkenntnisse über diese neuen Züchtungsmethoden. Ich fordere die EU auf, solche Forschungsergebnisse rasch auf den Tisch zu legen.“ Zudem spricht er sich für eine strenge Kennzeichnung aus, „damit sich die Steirer für regionale Lebensmittel sowie Bioprodukte bewusst entscheiden können.“
