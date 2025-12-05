Gen-Produkte: Bauern pochen auf Kennzeichnung

Gentechnik ist dieser Tage in aller Munde – wenn die geplante Lockerung bei Gentechnik-Regeln seitens der EU tatsächlich kommt, könnte das künftig nicht nur im sprichwörtlichen Sinne vermehrt der Fall sein. Wie berichtet, sollen die EU-Regeln dahingehend aufgeweicht werden, dass Lebensmittel künftig ohne spezielle Kennzeichnung verkauft werden dürfen, wenn sie mit modernen Gentechnikverfahren verändert wurden. Davon verspricht man sich vor allem mehr neue Pflanzenzüchtungen, die bessere Erträge liefern und resistenter gegen Klimaveränderungen und Krankheiten sind. Die Biolandwirtschaft soll wie gehabt gentechnikfrei bleiben.