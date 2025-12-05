Norris schimpft über Max: „Was macht der Typ?“

Schon der Auftakt in das große Formel-1-Wochenende in Abu Dhabi hat für Aufregung zwischen den großen Titelkonkurrenten Max Verstappen und Lando Norris gegeben. Im zweiten Training kamen sich die beiden Rennfahrer auf der Strecke in die Quere. Sehr zum Ärger des McLaren-Piloten.
Mit einbrechender Dunkelheit zeigte Norris am Freitag auf dem Yas Marina Circuit in 1:23,083 Sekunden mit klarer Bestzeit auf. Der 26-Jährige geht mit zwölf Punkten Vorsprung auf Verstappen und 16 auf Piastri in den alles entscheidenden Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr – im „sportkrone.at“-Liveticker).
Sein niederländischer Konkurrent landete vor Mercedes-Pilot George Russell (+0,379) auf Platz zwei. Auf der Strecke zeigten die beiden Kontrahenten aber schon mal, wie viel Emotionen an diesem Wochenende mit auf der Strecke sind.
Denn im zweiten Training kam es zu einem Zwischenfall, als Vierfach-Weltmeister Verstappen mangels falscher Informationen Norris auf der Strecke in die Quere kam. „Was macht der Typ? Ich wäre fast gecrasht“, funkte der Brite an die Box. Für beide Fahrer blieb es ab ohne Folgen.
Profitiert am Ende Piastri?
Könnte am Ende Oscar Piastri zum lachenden Dritten werden? Zumindest im Training hatte es bisher nicht den Anschein. Zum Auftakt musste er seinen Boliden reglementgemäß dem Mexikaner Patricio O‘Ward überlassen. Im zweiten Training konnte er in den schnellen Runden nicht das Tempo der Titel-Konkurrenz mitgehen.
Der Australier musste sich mit Rang elf zufriedengeben. Dem 24-Jährigen steht Samstagmittag (11.30) noch das Abschlusstraining zur Verfügung, um finale Anpassungen zu treffen, bevor am Nachmittag (15.00 – jeweils im „sportkrone.at“-Liveticker) im Qualifying um die besten Startplätze gefahren wird. „Oscar ist noch nicht ganz auf dem Höhepunkt, aber er wird es schaffen“, war McLaren-Temachef Zak Brown überzeugt.
