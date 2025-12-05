So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden

Mehr Autonomie bei Sprachförderung

Die Ressourcen für die Deutschförderung wurden von der Regierung bereits ausgebaut, zusätzliche Mehrkosten erwartet Wiederkehr nicht. Schulen erhalten laut ihm künftig mehr Autonomie bei der Sprachförderung. Aktuell werden am Ende jedes Semesters verpflichtende Testungen durchgeführt, um den Stand der Deutschkenntnisse der Schülerinnen und Schüler festzustellen. Ab dem Schuljahr 2026/27 muss nur ein Mal jährlich eine solche Testung durchgeführt werden.