Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Biathlon-Weltcup

Hauser im ersten Weltcup-Sprint der Saison Vierte

Wintersport
05.12.2025 17:31
Lisa Hauser
Lisa Hauser(Bild: GEPA)

Biathletin Lisa Hauser hat im ersten Weltcup-Sprint der Saison über 7,5 Kilometer das Podest mit Rang vier nur knapp verpasst!

0 Kommentare

Die Tirolerin lag am Freitag in Östersund nach fehlerfreiem Schießen 8,7 Sekunden hinter der drittplatzierten Französin Oceane Michelon. Damit schuf sich Hauser eine hervorragende Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag. Der Sieg ging erstmals an Suvi Minkkinen. Die Finnin behauptete sich ohne Fehlschuss 16,6 Sekunden vor der Schwedin Anna Magnusson.

Erstes ÖSV-Podest seit drei Jahren verpasst
Der 31-jährigen Olympia-Vierten Hauser fehlte nach dem verpatzten Auftakteinzel (52.) nicht viel auf den ersten Podestplatz des gesamten ÖSV-Teams seit drei Jahren. Damals hatte Hauser in Annecy als amtierende Weltmeisterin den Massenstart gewonnen.

„Freut mich persönlich natürlich extrem!“
„Ich habe mir ein wenig schwergetan, das Rennen einzuschätzen, weil ich doch über weite Strecken des Wettkampfs alleine unterwegs war und damit wenig Anhaltspunkte hatte. Heute zweimal die Null zu schaffen, freut mich persönlich natürlich extrem, weil es zuletzt gerade im Einzel am Schießstand nicht so wirklich funktioniert hat“, sagte Hauser.

Zweitbeste Österreicherin in Östersund war nach einer Strafrunde Anna Gandler als 29. Dunja Zdouc (1 Fehlschuss) landete auf Rang 38. Anna Andexer (64./3) und Anna Juppe (77./4) verpassten die Qualifikation der besten 60 für die Verfolgung. Nicht am Start war Weltcup-Titelverteidigerin Franziska Preuß, die Deutsche ist erkrankt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.021 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.439 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.111 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Wintersport
Ski-Weltcup im Ticker
Beaver Creek: Herren-Super-G ab 19.15 Uhr LIVE
Biathlon-Weltcup
Hauser im ersten Weltcup-Sprint der Saison Vierte
Ski in Beaver Creek
Diese Schulfreunde mischen jetzt den Weltcup auf
Kein Karriereende?
Gut-Behrami: OP erfolgreich! So geht es weiter
Neue Bahn
Auf Sturz im Eiskanal folgte Besuch im Krankenhaus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf