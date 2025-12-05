Hauser im ersten Weltcup-Sprint der Saison Vierte

„Freut mich persönlich natürlich extrem!“

„Ich habe mir ein wenig schwergetan, das Rennen einzuschätzen, weil ich doch über weite Strecken des Wettkampfs alleine unterwegs war und damit wenig Anhaltspunkte hatte. Heute zweimal die Null zu schaffen, freut mich persönlich natürlich extrem, weil es zuletzt gerade im Einzel am Schießstand nicht so wirklich funktioniert hat“, sagte Hauser.