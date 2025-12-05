„Meine Brüste haben mich fast umgebracht“

„Bin Risikopatientin“

In ihrer Fernsehshow nimmt Daniela ihre Fans auf dem Weg zu ihren neuen Brüsten mit. Kurz vor der Operation packt die Blondine jedoch die Panik – aufgrund ihrer vorhergegangenen OPs ist eine weitere Brust-Operation mit einem erhöhten Risiko verbunden. Nur wenige Stunden vor ihrem Termin ergreift sie sogar die Flucht und haut aus der Klinik ab.