Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Daniela Katzenberger:

„Meine Brüste haben mich fast umgebracht“

Adabei
05.12.2025 17:15
Vor kurzem unterzog sich Daniela einer erneuten Brust-Operation.
Vor kurzem unterzog sich Daniela einer erneuten Brust-Operation.(Bild: Barbara Insinger / Action Press / picturedesk.com)

Nach ihrer zweiten Brustvergrößerung 2021 litt Daniela Katzenberger immer wieder unter starken Schmerzen. Jetzt hat die Blondine beschlossen, dem ein Ende zu setzen, und sich dafür erneut unters Messer gelegt – diesmal, um ihre Oberweite zu verkleinern.

0 Kommentare

2021 erfüllte sich Daniela Katzenberger ihren Traum von Körbchengröße F. Doch das war für sie mit starken Schmerzen verbunden: Kopfschmerzen wurden für die 39-Jährige zum fast täglichen Begleiter. Der Reality-Star war oft auf Schmerztabletten angewiesen. 

„Die haben mich fast umgebracht“
In ihrer Show spricht sie davon, die Brustvergrößerung zu bereuen. „Das ist eine selbsterschaffene Hölle“, sagt Katzenberger. „Das waren die schönsten Brüste, die ich je hatte … aber die haben mich fast umgebracht.“ Nach langem Überlegen trifft sie die Entscheidung, sich noch einmal operieren zu lassen.

Lesen Sie auch:
Daniela Katzenberger postete ganz zur Freude der Fans ein „Oben ohne“-Bild auf Instagram.
Insta-Überraschung
Huch! Daniela Katzenberger zeigt sich „oben ohne“
24.10.2025
Noch mal Sommer!
Daniela Katzenbergers Knack-Po macht die Fans froh
16.09.2025
Nur im Handtuch!
Was treibt Katzenberger da in Kitzbühel am Balkon?
07.08.2025

„Bin Risikopatientin“
In ihrer Fernsehshow nimmt Daniela ihre Fans auf dem Weg zu ihren neuen Brüsten mit. Kurz vor der Operation packt die Blondine jedoch die Panik – aufgrund ihrer vorhergegangenen OPs ist eine weitere Brust-Operation mit einem erhöhten Risiko verbunden. Nur wenige Stunden vor ihrem Termin ergreift sie sogar die Flucht und haut aus der Klinik ab.

Auf ihrem Instagram-Account äußerte sich Daniela Katzenberger offen zu ihren Bedenken rund um die OP:

Zwei Körbchengrößen weniger
Ihr Ehemann kann Katzenberger schließlich davon überzeugen, den Eingriff doch durchführen zu lassen. Dabei wurde das Gewicht ihrer Implantate von 1100 auf 650 Gramm reduziert. Die 39-Jährige zeigte sich begeistert von dem Ergebnis – ihre Brüste sind nun zwei Körbchengrößen kleiner.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lego-Porträts von George Washington und Donald Trump befinden sich im Green Room, der als ...
Opulente Weihnachten
51 Bäume und Lego-Kunst: Melania schmückt Amtssitz
Was für eine süße Überraschung! Sienna Miller ließ unter ihrem transparenten Babydoll-Kleid ...
Schwanger mit 43
Sienna Miller zeigt Babybauch im sexy Nackt-Dress
Laut Annette Frier gibt es immer noch nicht genügend Rollenangebote für Schauspielerinnen über ...
Frauen benachteiligt
Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft
Präsident Trump begnadigt Truthahn „Gobble“ im Rosengarten des Weißen Hauses
Von Trump begnadigt
„Gobble“ & „Waddle“ dürfen weiter watscheln
Im Nationalmuseum in Breslau hängt ein Porträt aus dem 17. Jahrhundert, das Hollywoodstar Robert ...
Mysteriöse Zeitreise?
Zeigt das 300 Jahre alte Gemälde Robert De Niro?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.012 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.435 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.107 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Adabei
Daniela Katzenberger:
„Meine Brüste haben mich fast umgebracht“
Hammer-Kurven!
Kim Kardashian versext schon mal Weihnachten
5 Tage, 5 Konzerte:
Superstars läuten den Sommer in Schladming ein!
Marcia Cross strahlt
Glanz, Glamour und große Roben bei Mon Cherie
Hauch von Glitzer
Model Lottie Moss: Sexy Auftritt im Naked-Dress
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf