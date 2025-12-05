„Meine Brüste haben mich fast umgebracht“

Nach ihrer zweiten Brustvergrößerung 2021 litt Daniela Katzenberger immer wieder unter starken Schmerzen. Jetzt hat die Blondine beschlossen, dem ein Ende zu setzen, und sich dafür erneut unters Messer gelegt – diesmal, um ihre Oberweite zu verkleinern.
2021 erfüllte sich Daniela Katzenberger ihren Traum von Körbchengröße F. Doch das war für sie mit starken Schmerzen verbunden: Kopfschmerzen wurden für die 39-Jährige zum fast täglichen Begleiter. Der Reality-Star war oft auf Schmerztabletten angewiesen.
„Die haben mich fast umgebracht“
In ihrer Show spricht sie davon, die Brustvergrößerung zu bereuen. „Das ist eine selbsterschaffene Hölle“, sagt Katzenberger. „Das waren die schönsten Brüste, die ich je hatte … aber die haben mich fast umgebracht.“ Nach langem Überlegen trifft sie die Entscheidung, sich noch einmal operieren zu lassen.
„Bin Risikopatientin“
In ihrer Fernsehshow nimmt Daniela ihre Fans auf dem Weg zu ihren neuen Brüsten mit. Kurz vor der Operation packt die Blondine jedoch die Panik – aufgrund ihrer vorhergegangenen OPs ist eine weitere Brust-Operation mit einem erhöhten Risiko verbunden. Nur wenige Stunden vor ihrem Termin ergreift sie sogar die Flucht und haut aus der Klinik ab.
Auf ihrem Instagram-Account äußerte sich Daniela Katzenberger offen zu ihren Bedenken rund um die OP:
Zwei Körbchengrößen weniger
Ihr Ehemann kann Katzenberger schließlich davon überzeugen, den Eingriff doch durchführen zu lassen. Dabei wurde das Gewicht ihrer Implantate von 1100 auf 650 Gramm reduziert. Die 39-Jährige zeigte sich begeistert von dem Ergebnis – ihre Brüste sind nun zwei Körbchengrößen kleiner.
