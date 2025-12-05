Diese Schulfreunde mischen jetzt den Weltcup auf

Auch der Salzburger probierte sich im Ski-Zirkus, kam aber nicht über FIS-Rennen hinaus. „Danach war ich beim Bundesheer, musste aber gleich wieder ausrücken – sie haben irgendwas mit den Augen gefunden“, erzählt Sagmeister. So bewarb er sich auf ein Mail des ÖSV als Servicemann – mit Erfolg. Vor fünf Jahren fing er beim Verband an, seit drei Jahren ist er an der Seite von Eichberger. „Die Chemie zwischen uns ist super, es ist ein geiles Zusammenarbeiten“, grinst Eichberger. Bestätigt Sagmeister: „Ich könnte mir keinen anderen vorstellen – weil er sportlich brutal fokussiert ist, ein klares Ziel vor Augen hat. Und weil wir Vertrauen ineinander haben, offen reden können. Er sagt immer ehrlich und direkt, wenn ihm was nicht passt.“