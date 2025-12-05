Ein neuer Ratgeber für „bauernschlaue“ Frauen

Mehr als ein Drittel der Betriebe von Frauen geführt

„Wir wollen gemeinsam mit der ARGE Bäuerinnen die bedeutende Rolle von Frauen in der Landwirtschaft noch stärker sichtbar machen“, erklärt LK-Präsident Nikolaus Berlakovich. Ziel sei es, Bewusstsein zu schaffen für das Engagement, die Leistungen und die Zukunftschancen von Bäuerinnen. Denn: „Im Burgenland wird mehr als ein Drittel – etwa 35 Prozent – der rund 8000 land- und forstwirtschaftlichen Betriebe von einer Frau geführt. Weitere 15 Prozent werden zusammen mit dem Partner. Ein Viertel der Kammerräte ist weiblich. Und unsere Seminarbäuerinnen haben mit über 500 die meisten Schuleinsätze in Österreich.“