Warum Ihre Filme oder Games gelöscht werden dürfen

Die Vorzüge des digitalen Medienkonsums liegen auf der Hand: Das Angebot ist um ein Vielfaches größer, jederzeit abrufbar und nimmt keinen wertvollen Wohnraum in Anspruch. Was allerdings zumeist außer Acht gelassen wird, sind die Besitzverhältnisse, die nämlich nicht nur bei Streaming-, sondern auch digitalen Kauf-Inhalten, also Downloads, anders liegen als oftmals vermutet.