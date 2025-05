Diese Mateschitz-Idee bricht weiter alle Rekorde

So kamen heuer 8,6 Millionen Euro an Spendengeldern für die Wings for Life Stiftung zusammen. Global konnte seit dem ersten Lauf 2014 bereits eine Spendensumme von insgesamt 60,53 Millionen Euro gesammelt werden – 100 Prozent dieses Betrags fließen in die Rückenmarksforschung. Damit ist der weltweite Charity-Lauf einer der wichtigsten Motoren auf dem Weg zum Ziel. Seit 2004 wurden in 20 Ländern bisher 324 wissenschaftliche Forschungsprojekte und klinische Studien unterstützt, in deren Rahmen Teilnehmer u.a. wieder Funktionen in ihren Händen zurückgewinnen oder sogar erste Schritte machen konnten. Dank der Bemühungen ist die Frage mittlerweile nicht mehr, ob eine effektive Behandlung gefunden werden kann, sondern wann.