Ofner: „Das war definitiv mein bestes Match“

Es ist ein Beleg, dass Ofner zur alten Stärke gefunden hat. „Ofi spielt jetzt anders, aggressiver, geht mehr ans Netz“, so Trainer Stefan Rettl. In Runde drei trifft Ofner Montag auf Francisco Cerundolo, Nummer 18 der Welt, auf Sand besser als Tiafoe. „Wenn ich wieder so spiele, ist was drin“, glaubt der Steirer, der im Süden Roms logiert. Einen Ausflug gab es zur spanischen Treppe und zur Fontana di Trevi. Sonst konzentriert sich Ofner aufs Tennis, ließ sich auch von der Papstwahl nicht ablenken. „Aber man merkte, dass viele Leute in Rom waren.“