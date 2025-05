„Es fühlt sich wie ein Stich ins Herz an“

Die „Immer wieder Österreich“-Sprechchöre Mitte des Schlussdrittels kamen gestern in der Avicii-Arena nicht von ungefähr. Gegen Gastgeber Schweden bot das ÖEHV-Team vor 12.530 Fans eine tolle Leistung, die am Ende nicht belohnt wurde. Weil sich letztlich die Klasse der Skandinavier durchsetzte, dies in zwei Gewaltschüssen zum Ausdruck kam. Beim Stand von 2:1 für Österreich knallte Brodin 2:19 Minuten vor Ende den Puck ins Netz, zwölf Sekunden später trat Mika Zibanejad in Aktion und bezwang den großartigen Österreich-Keeper Kickert mit einem ebenso wuchtigen Schuss zum 3:2.