Warum Züchter kiloweise Fleisch wegwerfen müssen

Ein Mühlviertler Züchter-Ehepaar muss wöchentlich 200 Kilogramm Fleisch wegwerfen. Dabei bieten sie die Karkassen ihrer geschlachteten Hühner sogar gratis zur Abholung an, wenden sich dafür aktiv an Großküchen in Altenheimen oder Spitälern. Doch die lehnen ab – die „Krone“ fragte nach, weshalb.